Samandağ ilçesinde denize girmek yasaklandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Giriş: 26.08.2026 - 15:37 Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla denize girmenin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, yasağın yarın saat 09.00'a kadar geçerli olacağı bildirildi.
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