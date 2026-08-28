Samandağ'da 10 suçtan aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 suçtan aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Giriş: 28.08.2026 - 10:05 Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 suçtan aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 suçtan aranan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, 6 aydır aranan hükümlünün bulunduğu adresi tespit etti.
Operasyonla yakalanan A.A.G, cezaevine gönderildi.
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