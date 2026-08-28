Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Samandağ'da 10 suçtan aranan hükümlü yakalandı

        Samandağ'da 10 suçtan aranan hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 suçtan aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Samandağ'da 10 suçtan aranan hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 suçtan aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 suçtan aranan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, 6 aydır aranan hükümlünün bulunduğu adresi tespit etti.

        Operasyonla yakalanan A.A.G, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        WP yazdı: Rusya ABD'nin zayıfladığını düşünüyor
        WP yazdı: Rusya ABD'nin zayıfladığını düşünüyor
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
        Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
        Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        Spor salonunda kadına şiddet! İşletmeci darp edildi!
        Spor salonunda kadına şiddet! İşletmeci darp edildi!
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        Yıldırım piknikte can aldı!
        Yıldırım piknikte can aldı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katili, 2 yıl kâbusu yaşattı! Şerife'nin acılı annesi ve abisi konuştu!
        Katili, 2 yıl kâbusu yaşattı! Şerife'nin acılı annesi ve abisi konuştu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı
        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı

        Benzer Haberler

        Dörtyol'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Dörtyol'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        TÜİK Hatay Bölge Müdürlüğü'nde yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı düzenlen...
        TÜİK Hatay Bölge Müdürlüğü'nde yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı düzenlen...
        Defne'de bahçe yangını geniş alana yayılmadan söndürüldü
        Defne'de bahçe yangını geniş alana yayılmadan söndürüldü
        Kayanın üzerinde gündüz uyuyup, gece uyanarak mahsur kalan şahsı AFAD kurta...
        Kayanın üzerinde gündüz uyuyup, gece uyanarak mahsur kalan şahsı AFAD kurta...
        Altınözü'nde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi
        Altınözü'nde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi
        Erzin'de narenciye bahçelerinde hastalık denetimi yapıldı
        Erzin'de narenciye bahçelerinde hastalık denetimi yapıldı