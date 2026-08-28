Samandağ'da polis uygulamalarında 3 hükümlü yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 3 hükümlü cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 3 hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15-25 Ağustos'ta ilçenin farklı yerlerinde çeşitli uygulamalar yaptı.
Ekipler, uygulamalarda 2025 kişiyi kontrol etti, 502 aracı trafik yönünden inceledi.
Bir tabancanın ele geçirildiği uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli de gözaltına alındı.
Hükümlüler cezaevine gönderildi, 6 şüpheliden 2'si de tutuklandı.
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