Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Tarlada çalışırken hazırlandığı YKS'de Türkiye 640'ıncısı olan Mevlüde hakim olmak istiyor

        Tarlada çalışırken hazırlandığı YKS'de Türkiye 640'ıncısı olan Mevlüde hakim olmak istiyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Belen ilçesinde hakim olma hayali için bir yandan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanırken diğer yandan çiftçi ailesine yardım eden Mevlüde Duran, eşit ağırlık puan türünde Türkiye 640'ıncısı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Tarlada çalışırken hazırlandığı YKS'de Türkiye 640'ıncısı olan Mevlüde hakim olmak istiyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Belen ilçesinde hakim olma hayali için bir yandan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanırken diğer yandan çiftçi ailesine yardım eden Mevlüde Duran, eşit ağırlık puan türünde Türkiye 640'ıncısı oldu.

        Kırsal bölgedeki Kömürçukuru Mahallesi'nde hayvancılık ve tarımla uğraşan Mehmet ve Fatma Duran çiftinin 7 çocuğunun en büyüğü olan 18 yaşındaki Mevlüde, İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.

        Hukuk fakültesine girmeyi hedefleyen Mevlüde Duran, kimi zaman iki odalı evinde kimi zaman da etüt merkezlerinde ders çalıştı, artakalan vaktinde kardeşleriyle ilgilendi.

        Genç kız, sınava hazırlık maratonunda ailesini yalnız bırakmamak için domates ve salatalık yetiştirdikleri tarlada ter döktü, keçilerini besledi.

        Azimle hazırlandığı YKS'de 501 yerleştirme puanıyla eşit ağırlık alanında Türkiye 640'ıncısı olduğunu öğrenen Duran, büyük sevinç yaşadı.

        - "Çok büyük hedeflerle yola çıktım"

        Mevlüde Duran, AA muhabirine, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmek istediğini söyledi.

        Üniversite sınavı öncesi bulduğu her fırsatta ders çalıştığını dile getiren genç kız, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Evde olduğum zamanlarda çoğunlukla kardeşlerimle ilgileniyorum. Boş vakitlerde sözel konulara çalışıyor, video izliyordum. Daha verimli oluyordu benim için. Zaten bahçede çalışıyoruz, hasat olduğu zaman onlarla uğraşıyoruz. Boş zamanlarda tabletimle daha çok çalışıyorum. Çok büyük hedeflerle yola çıktım. Zaten başından beri eşit ağırlıkta ilk 1000'i istiyordum. Özellikle hukuk okumak istiyorum."

        - Güçlü kadın vurgusu

        Duran, "adaletli hüküm veren hakim olmak" için kendini geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, "Hukuka dayalı çok fazla araştırma yapmak istiyorum. Ailem de sağ olsun benimle çok ilgileniyor, gurur duyuyor. Onlar için de çalışıyorum." dedi.

        Güçlü kadınların ülke için önemini vurgulayan Duran, "Ekonomik bağımsızlığı olan, kendi sözlerini, düşüncelerini özgürce ifade edebilen kadınların olması gerektiğini düşünüyor ve böyle biri olmak için çabalıyorum. İstediğim hukuk fakültesine gidip hedefimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum." ifadesini kullandı.

        Duran, hakim olacağına inandığını belirterek, şunları anlattı:

        "Çok şükür bir şeyler başardık. Azimliyim, hedefime doğru ilerliyorum. Ailemi de gururlandıracağım inşallah. Hem dinen hem de yaptıklarıyla, hayallerinin büyüklüğüyle, herkesin 'imkansız' dediğini başarması dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet en büyük idolüm olabilir. Bize de herkes 'imkansız' dese de ben, Fatih Sultan Mehmet'i ya da 'yapılmaz' denileni yapan güçlü Kurtuluş Savaşı kadınlarımızı örnek alıyorum."

        Anne Fatma Duran da başarısından dolayı kızıyla gurur duyduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü

        Benzer Haberler

        Rampayı çıkamayan briket yüklü tırın devrildiği anlar kamerada
        Rampayı çıkamayan briket yüklü tırın devrildiği anlar kamerada
        Büyükkaraçay baraj hattında çalışmalar tamamlandı
        Büyükkaraçay baraj hattında çalışmalar tamamlandı
        Dörtyol'da palet atölyesinde yangın çıktı
        Dörtyol'da palet atölyesinde yangın çıktı
        İskenderun'da iş makinesi yangını yaşandı
        İskenderun'da iş makinesi yangını yaşandı
        Antakya'da restoranın bacasında yangın çıktı
        Antakya'da restoranın bacasında yangın çıktı
        Firari angus mahalleliye korku dolu anlar yaşattı
        Firari angus mahalleliye korku dolu anlar yaşattı