Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı'nın açılışında konuştu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bütün gayemiz ticaretin artması. Ticaret artarsa ekonomiler büyür, ülkeler zenginleşir, halkların refahı artar. Esenlik gelir, huzur gelir." dedi.

Bolat, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı'nın açılışında, parkın 1200 araç kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Tesisin ihtiyaçtan dolayın 3 ay önce hizmete alındığını belirten Bolat, Hatay'ın 6 Şubat 2023'teki deprem felaketinde can kaybı, yaralı sayısı ve fiziki yıkım anlamında en büyük zararı görmüş kadim bir şehir olduğunu ifade etti.

Türkiye'de deprem döneminde yaşananlar ile Suriye'de Esed rejimi döneminde yaşananları anlatan Bolat, Türkiye'de 6 Şubat'taki afetin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyada destansı bir yeniden imar ve inşa faaliyeti yapıldığını dile getirdi.

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Suriye'de ise 20 ayda asayişiyle çalışan organlarıyla, kurumlarıyla, özel sektörüyle halkının özgürlüğü, bağımsızlığı doya doya tattığı yeni bir devlet ve ülkenin doğduğunu belirten Bolat, "Bunları niye söylüyorum? Çünkü iki dost ve kardeş ülke olarak 1000 yıldan fazla aynı coğrafyada yaşayıp komşu, dost kardeş olup aynı tarihte yer almış olup ve din kardeşi olup da bu başarıları bu güzellikleri yeniden yaşayabilmek hepimizi çok çok mutlu ediyor. Bunun için Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz." diye konuştu.

Bolat, Suriye'nin büyük acılardan sonra yeniden ayakları üzerinde durduğunu ve güçlendiğini ifade ederek, "Çok iyi bir şekilde ilerliyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümeti ve milleti olarak, halkı olarak kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz ve bütün gücümüzle, onlarla işbirliği içindeyiz. Siyasi, ekonomik, diplomatik, kültürel, eğitim, ticaret, yatırım her alanda gerçekten ilerliyoruz." dedi.

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Türkiye ve Suriye'nin çok önemli bir ulaşım ve ticaret koridorunun üzerinde olduğunu vurgulayan Bolat, bu koridorun Basra Körfezi'nin güneyinden başladığını Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Türkiye üzerinden Londra'ya kadar uzanan bir yol olduğunu dile getirdi.

Körfez hadiselerinin altıncı ayını dolduracağını belirten Bolat, "Bu acı yıkım ve savaştan sonra şu da ortaya çıktı ki sadece Basra Körfezi'ne, Hürmüz Boğazı'na ticaret yolları olarak tek başına bağımlı kalmak oldukça riskli. Hepimiz için bölge ülkeleri için. O zaman karadan da kara yolları, demir yolları, enerji, boru hatlarına büyük bir ihtiyaç var. İşte bu bölgedeki dost ve kardeş ülkeler bunlar üzerinde harıl harıl çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

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Bu çalışmaların kısa zamanda meyvesini vereceğini ve icraata geçeceğini anlatan Bolat, "Suriye devrimden sonra Türkiye ile ticaretini yaklaşık yüzde 45 civarında arttırdı. Geçen yıl ticaretimiz 3 milyar 750 milyon dolara yükseldi ve bu yıl da ilk 7 ay itibarıyla yüzde 16'lık bir artışımız oldu." dedi.

Bolat, lojistik merkezleri, hizmet sektörleri, imalathaneler anlamında da yatırımların, işbirliklerinin hızlandığını belirterek, Türkiye ile Suriye'nin etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütün olduğunu ve kıyamete kadar da her alanda öyle kalacağını vurguladı.

Türkiye ve Suriye'nin uzun bir sınırı paylaştığını ifade eden Bakan Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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"Burada toplam 11 sınır kapımız var. Kimisi iç savaş döneminde açılmıştı. Bunlardan 6'sı şu anda faal bir şekilde çalışıyor. En önemlileri Cilvegözü, Kilis-Öncüpınar, Gaziantep-Karkamış, Şanlıurfa-Akçakale ve Yayladağı-Hatay aynı şekilde. Bu gümrük kapılarımız çok önemli ve değerli, Suriyeli bakan mevkidaşım 3 hafta önce Ankara'dan müjdeyi verdi. Mardin Nusaybin'le karşısındaki Kamışlı arasında da bu yıl sonuna kadar çok önemli bir gümrük kapısı da açılmış olacak. Bizim taraf hazır. İç savaş nedeniyle çalışmıyordu ama Suriye'de çok hızlı bir şekilde yapacak. Gerçekten çok çalışıyorlar."

Bakan Bolat, Yayladağı ilçesinde de gümrüğü büyüttüklerini ve genişlettiklerini, çalışmaların bitimine kısa bir süre kaldığını belirtti.

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Antakya Gümrük Müdürlüğü'nün yatırım temelini yakında atacaklarını dile getiren Bolat, yine Hatay'ın merkez olduğu Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 90'ının tamamlandığını yakın bir zamanda açacaklarını ifade etti.

Diğer gümrük kapılarında yatırım programı içinde olan modernizasyon genişletme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi biz Suriye ile şöyle iki konuda anlaştık. Gerek ikili ticareti geliştirme noktasında gerekse transit ticareti geliştirme, meşhur Hicaz yolu. Türkiye'den kalkıp Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve bütün körfez ülkelerine uzanabilecek yol artık açıldı. 15 Nisan'da bu yıl Suudi Arabistan hükümeti ile mutabakata vardık.15 Nisan'dan itibaren bizim tır şoförlerimiz, nakliyecilerimiz vizelerini alıyorlar ve Suudi Arabistan üzerinde gidebiliyorlar. Ondan biraz önce Suriye ile anlaştık. 28 Haziran 2025 tarihinde Ulaştırma Bakanımız İstanbul'da Suriye Ulaştırma Bakanı ile ikili ulaşım anlaşmasına imza attı. Suriye ile transit ticaretin başlamasının bir faydası da şu oldu. Artık Irak'a da Suriye toprakları üzerinden gitmek mümkün hale geldi. Değerli mevkidaşım az önce söyledi. Dün itibarıyla 398 geçiş Suriye üzerinden transit gidebildi tırlar. Bu Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan günde iki taraflı 1500'e yakın tır giriş, çıkış yapıyor ve diğer orta ölçekli, küçük ölçekli araçlar da giriş çıkış yapıyorlar. Görüyorsunuz bu kadar kısa bir sürede 19-20 ayda neler yapıldı, hızlandı."

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Bolat, Türkiye-Suriye ticareti ile ulaşım ve uluslararası transit ticaret koridorlarının ilerletilmesi için büyük gayret içinde olduklarının altını çizdi.

- "Anlaşma imzalandıktan 9-10 ay içinde tamamlandı ve hizmete alındı"

Sınır kapılarında hayata geçirilen projeler hakkında bilgi veren Bolat, şöyle konuştu:

"Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı 1200 tıra ev sahipliği yapıyor. Aşağı yukarı 173 dönüm arazide Hatay Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz, TOBB GTİ, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Ticaret Bakanlığının işbirliğiyle bu proje çok kısa bir sürede, anlaşma imzalandıktan 9-10 ay içinde tamamlandı ve hizmete alındı. Sosyal tesisleri, şoför kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderecekleri her türlü gastronomi tesisleri ve dinlenme alanları var."

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Tır parkının hayırlı olmasını dileyen Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Bütün gayemiz ticaretin artması. Ticaret artarsa ekonomiler büyür, ülkeler zenginleşir, halkların refahı artar. Esenlik gelir, huzur gelir. Tabii ki refah arttıkça ve ülkeler arasındaki dostluk arttıkça bölgesel sıkıntılar da ortadan kalkabiliyor. Bu şekilde bugün bu hayırlı teşebbüste sizlerle bir arada olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gerçekten güzel bir eser ortaya kondu."

Konuşmaların ardından dua edildi ve tır parkının açılışı yapıldı.