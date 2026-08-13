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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suriye ilişkilerini değerlendirdi

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, "Geçen yıl ticaretimiz yüzde 45 oranında arttı. Bu sene de ilk 7 ayda yüzde 16 oranında arttı. Tabii ticari ve ekonomik ilişkiler geliştikçe ülkelerin halklarının da refahı artacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 21:36 Güncelleme:
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suriye ilişkilerini değerlendirdi

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, "Geçen yıl ticaretimiz yüzde 45 oranında arttı. Bu sene de ilk 7 ayda yüzde 16 oranında arttı. Tabii ticari ve ekonomik ilişkiler geliştikçe ülkelerin halklarının da refahı artacaktır." dedi.

        Bakan Bolat ile Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi, Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı'nın açılış töreninin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliğini ziyaret etti.

        Ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bolat, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın 3 yılda adeta "küllerinden yeniden doğduğunu" söyledi.

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        Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve katkılarıyla bütün bakanlıkların, kentin kısa sürede ayağa kalkmasını, hayatın ve ekonominin yeniden hızlanmasını sağladığını belirtti.

        Suriye'de geçmişte büyük acı ve yıkımların yaşandığını anımsatan Bolat, "Allah'ın ikram ettiği zaferle Suriye'de güzel gelişmeler oldu. Suriye halkı inşallah daha güzel gelişmeler görecektir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti, devleti, aziz ve necip milleti olarak Suriyeli kardeşlerimize yardımcı olduk ve onların esenliği için Türkiye Cumhuriyeti olarak halkça, milletçe ve hükümetçe fedakarlıkla gerekeni yaptık." ifadelerini kullandı.

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        - "Suriye, Körfez Bölgesi'ne ve Kuzey Afrika'ya gidişimizde çok önemli bir geçiş"

        Bolat, Türkiye-Suriye ilişkilerinin hızla geliştiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Geçen yıl ticaretimiz yüzde 45 oranında arttı. Bu sene de yılın 7 ayında yüzde 16 oranında arttı. Tabii ticari ve ekonomik ilişkiler geliştikçe ülkelerin halklarının da refahı artacaktır. Suriye, bizim bütün Körfez Bölgesi'ne ve Kuzey Afrika'ya gidişimizde çok önemli bir geçiş. Türkiye de Suriye için Batı'ya, Avrupa'ya, Kafkaslar'a açılan önemli bir geçiş noktası. Aramızda şu anda işleyen 6 gümrük kapımız var."

        - "Uluslararası ticaret koridorları yeniden canlanmış oluyor"

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        Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı'nın 10 ayda hizmete alındığına dikkati çeken Bolat, "Böylece nakliyecilerin, tır şoförlerinin daha rahat, konforlu ve iyi şekilde hizmet alması, Türkiye-Suriye ilişkilerinin inşallah daha da artmasını sağlayacaktır." dedi.

        Ticaret Bakanı Bolat, şöyle devam etti:

        "Bu arada Suriye hükümeti de Cilvegözü'nün karşısındaki Babülhava Sınır Kapısı'nı yenilemek için çalışmalara başladı. Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi de bunu bize müjdeledi. Sayın Başkanımız iki hafta önce Ankara'daydı. Orada da inşallah bu yıl sonuna kadar doğu hududumuzda Suriye'yle Nusaybin-Kamışlı Sınır Kapısı'nın açılacağı müjdesini verdi ve 'Çalışmalara başladık' dedi. İşte böylece Türkiye, Suriye, Irak üzerinden bütün Körfez'e uzanan uluslararası ticaret koridorları yeniden canlanmış oluyor."

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        - "Cilvegözü'nden giren ve çıkan araç sayısı 1500'e çıktı"

        Orta Doğu ve Körfez coğrafyasında Türkiye ve Suriye'nin içinde bulunduğu ulaşım, ticaret, transit ticaret ve enerji koridorlarının hayati önem taşıdığını vurgulayan Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

        "Bölge ülkeleriyle Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak bu konuda da anlaşmalar yapılıyor. İnşallah dünyaya açılan çok önemli uluslararası geçiş yolları her iki kardeş ülkeden, Irak'tan ve diğer Körfez ülkelerinden geçmiş olacak. Cilvegözü'nden giren ve çıkan araç sayısı 1500'e çıktı. Ayrıca 15 Nisan'da Suudi Arabistan hükümetiyle yaptığımız anlaşma gereği, şoförlerimize, nakliyecilerimize vize verilmeye başlandı. Tam 13 yıl sonra. Dün 398 tır transit ticaret için Cilvegözü'nü kullanmış, bu da rekor bir rakam. Habur Sınır Kapısı'nda da geçen hafta perşembe günü geçiş rekoru kırıldı. Temmuz ayında da hem girişte hem çıkışta 450-500 arasında tır sayısı arttı."

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        - "Ne kadar tır alabilirsek her iki ülkenin de çıkarına olacaktır"

        Kuteybe Ahmed Bedevi de tır parkının açılışını birlikte yapmaktan dolayı mutlu olduklarını anlattı.

        Son dönemde Türkiye ile Suriye'nin ticaretinde artış yaşandığını dile getiren Bedevi, "Bu hem Türkiye hem Suriye tarafında sahaların genişletilmesini gerektirdi. Bizler başladık, Babülhava'da saha genişletme çalışmasını yakın dönemde bitireceğiz. Ne kadar tır alabilirsek her iki ülkenin de çıkarına olacaktır." diye konuştu.

        Bedevi, Türkiye ve Suriye'nin her alanda kardeş ülke olduğunu vurgulayarak, "Bizler Suriye Arap Cumhuriyeti olarak bunu unutmayacağız. Aynı zamanda tırların da sayılarını artıracağız, artması için gayret içerisinde olacağız. Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için mümkün olduğu kadar daha fazla çaba ve gayret içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

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        Bakan Bolat, Kuteybe Ahmed Bedevi ve diğer ilgililer, açıklamanın ardından tampon bölgede incelemede bulundu.

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