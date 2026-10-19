Yeşilay Hatay Şubesi vatandaşları bağımlılıklara karşı bilgilendirdi
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesi ekipleri, vatandaşları bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdi.
Giriş: 19.10.2026 - 08:22 Güncelleme:
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesi ekipleri, vatandaşları bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdi.
Yeşilay Şube Başkanı Ömer Bilgin öncülüğünde, 17-18 Ekim'de Altınözü ilçesinde düzenlenen 10. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'nde stant kuruldu.
Vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirilirken, 1200 kişiye de broşür dağıtıldı.
Ayrıca çocuklara yüz boyama etkinliği yapıldı.
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