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        Yeşilay Hatay Şubesinin yeni başkanı Ömer Bilgin oldu

        Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesi'nde düzenlenen olağanüstü genel kurulda başkanlığa Ömer Bilgin seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 20:15 Güncelleme:
        Yeşilay Hatay Şubesinin yeni başkanı Ömer Bilgin oldu

        Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesi'nde düzenlenen olağanüstü genel kurulda başkanlığa Ömer Bilgin seçildi.

        Akasya Mahallesi'ndeki Şehit Piyade Uzman Onbaşı Emin Yıldırım Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının ibrazının ardından tek listeyle gidilen seçimde, Ömer Bilgin şube başkanlığına getirildi.

        Bilgin, seçim sonrası yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da Yeşilay'a önemli görevler düştüğünü belirterek şunları ifade etti:

        "Biz karınca misali kenarından tutacağız, elimizden geleni yapacağız. Bize çok iş düşüyor, sizlere de çok iş düşüyor. Biz koşmaya hazırız ama bizim önümüzü açacak olanlar siz büyüklersiniz. İnşallah memleketimize faydamız olur. Ne kadar çok gencin elinden tutabilirsek, ne kadar gencimize doğru yolu, güzellikleri iletebilirsek kendimizi başarılı addedeceğiz."

        Bilgin, görevi devreden eski başkan İbrahim Kuyubaşıoğlu'na çabalarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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