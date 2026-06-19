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        Yeşilay Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası Hatay'da başladı

        Yeşilay Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 19:15 Güncelleme:
        Yeşilay Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası Hatay'da başladı

        Yeşilay Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası başladı.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Merkez Salonu'nda düzenlenen 67 ilden 917 sporcunun mücadele edeceği şampiyonanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonda Türkiye'nin gençlik enerjisine, spor ahlakına ve kardeşlik ruhuna hep birlikte şahitlik edileceğini söyledi.

        Şampiyonanın Hatay'da gerçekleştirilmesinin kendileri için ayrı bir anlam ve gurur vesilesi olduğunu belirten Masatlı, judonun sadece bir güç sporu olmadığını, aklın, ahlakın, saygının ve iradenin sporu olduğunu kaydetti.

        Sporla büyüyen gençliğin, Türkiye'nin en sağlam teminatı olduğunu ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

        "Bugün burada madalya alacak sporcularımız olacaktır, ancak bu salona emek vererek, alın teri dökerek gelen her bir gencimiz bizim için zaten bir başarı hikayesidir. Yeşilay adını taşıyan bu anlamlı şampiyonanın da ayrıca güçlü bir mesajı vardır. Sağlıklı nesiller, güçlü yarınların temelidir. Gençlerimizin spora yönelmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması ülkemizin geleceği adına son derece kıymetlidir."

        Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından Hatay'da düzenlenen şampiyonayla şehri yeniden ayağa kaldırma iradesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

        Minderdeki sporcuların Türkiye sporunun geleceği olduğunu belirten Huysuz, şöyle devam etti:

        "Karşınızda görmüş olduğunuz bu genç kardeşlerimiz, 2036 Olimpiyat yolundaki en büyük geleceğimiz olacak. Şampiyonanın adında yer alan Yeşilay bizim için sadece bir isim değil, çocuklarımızın geleceğidir. Çocuklarımızın daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi, ülkemizin tüm değerlerini koruyarak hayata tutunması son derece önemli."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ise şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, organizasyonda sergilenecek mücadelenin centilmenlik ruhu içinde geçeceğine olan inancını dile getirdi.

        Üç gün sürecek şampiyonanın ilk gün müsabakaları sonunda kendi sıkletlerinde dereceye giren sporculara madalyalarını Vali Masatlı verdi.



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