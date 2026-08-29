Iğdır FK, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın Turka Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 29.08.2026 - 21:21 Güncelleme:
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın Turka Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşma öncesinde son antrenmanını teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Turka Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı saat 19.00'da Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak.
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