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        Iğdır FK, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın Turka Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 21:21 Güncelleme:
        Iğdır FK, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın Turka Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşma öncesinde son antrenmanını teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

        Turka Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı saat 19.00'da Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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