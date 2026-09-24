Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı
Iğdır'da, Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyetleri arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı.
Giriş: 24.09.2026 - 17:01 Güncelleme:
Iğdır'da, Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyetleri arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı.
Iğdır Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantı, Vali Mustafa Fırat Taşolar başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Tümgeneral Behmen Babayev başkanlığındaki Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyeti arasında yapıldı.
Toplantıda, ortak sınırlardaki güvenlik konuları ile bu bölgelerde yürütülen çalışmalar ele alındı.
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