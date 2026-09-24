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        Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı

        Iğdır'da, Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyetleri arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı

        Iğdır'da, Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyetleri arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı.

        Iğdır Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantı, Vali Mustafa Fırat Taşolar başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Tümgeneral Behmen Babayev başkanlığındaki Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyeti arasında yapıldı.

        Toplantıda, ortak sınırlardaki güvenlik konuları ile bu bölgelerde yürütülen çalışmalar ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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