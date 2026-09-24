Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı

Toplantıda, ortak sınırlardaki güvenlik konuları ile bu bölgelerde yürütülen çalışmalar ele alındı.

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