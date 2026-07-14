Engelli genç İŞKUR'un desteğiyle kendi iş yerinin sahibi olma hayalini gerçekleştirdi

Isparta'da 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası yüzde 55 ortopedik engelli kalan 25 yaşındaki Ali İhsan Akkul, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) hibe desteğiyle hayalini kurduğu oto döşemeci dükkanını açtı.



Akkul, AA muhabirine, çocuk yaşlardan itibaren oto döşeme ustalığı yapan babasının yanında mesleği öğrendiğini söyledi.





2016'da geçirdiği trafik kazasının ardından uzun süre tedavi gördüğünü anlatan Akkul, geçirdiği ağır ameliyatlara rağmen mesleğinden kopmadığını ve tedavi sürecinde fırsat buldukça babasının iş yerine giderek kendisini geliştirmeye devam ettiğini belirtti.





Daha sonra İŞKUR'un engelli bireylere yönelik hibe desteğini araştırarak başvuruda bulunduğunu dile getiren Akkul, başvurusunun kabul edilmesiyle 525 bin lira hibe almaya hak kazandığını ifade etti.



Akkul, bu destek sayesinde hayalini kurduğu iş yerini açtığını söyledi.





Mesleğini severek yaptığını vurgulayan Akkul, şöyle konuştu:



"Babam yaklaşık 30 yıldır oto döşeme ustası. Ben de çocukluğumdan beri onun yanında sanayiye gidip gelerek bu mesleği öğrendim. Kaza geçirdiğimde 15-16 yaşlarındaydım. Gençliğimin en hareketli dönemiydi ama pes etmedim. Ameliyatlardan sonra da çalışmaya devam ettim. Babam hakiki deri direksiyon kaplardı, ben de onu hayranlıkla izlerdim. 'Bir gün ben de yapacağım.' derdim. Şimdi o işi yapabiliyorum. Kimse hayallerinden vazgeçmesin."



İŞKUR Isparta Şube Müdürü Mehmet Tatar da işletmeyi ziyaret ederek, Akkul'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Engelli bireylerin üretim hayatına katılımını desteklemeyi amaçladıklarını belirten Tatar, İŞKUR'un yılda 6 kez "Engelli Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında çağrıya çıktığını söyledi.



Başvuruların değerlendirilerek uygun bulunan projelere maddi destek sağlandığını anlatan Tatar, "Bugüne kadar Isparta'da 32 engelli vatandaşımızın projesi onaylandı ve yaklaşık 8 milyon lira destek verildi. Ali İhsan Bey'in işletmesi bunun en güzel örneklerinden biri. Diğer engelli bireylerimizin de bu örnekten ilham alarak üretim sürecinde aktif rol almalarını istiyoruz." dedi.

