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        Isparta'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında sürücü tutuklandı

        Isparta'nın Gelendost ilçesindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Isparta'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında sürücü tutuklandı

        Isparta'nın Gelendost ilçesindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü tutuklandı.

        Kazanın ardından aracın sürücüsü H.E.C. (25), tedavi gördüğü Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden taburcu edildi.

        H.E.C, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otobüs şoförü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olayın geçmişi

        H.E.C’nin kullandığı 42 BFT 431 plakalı otobüs, 20 Haziran'da Isparta-Konya kara yolu Bağılllı köyü mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada 5 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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