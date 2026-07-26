Isparta'da çıkan orman yangını söndürüldü. Gökçay mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bal kovanlarının da zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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