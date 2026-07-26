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        Isparta'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Isparta'da çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Isparta'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Isparta'da çıkan orman yangını söndürüldü.

        Gökçay mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Bal kovanlarının da zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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