Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Isparta'da göçük altında kalan işçi yaralandı

        Isparta'da göçük altında kalan işçi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde göçük altında kalan işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Isparta'da göçük altında kalan işçi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde göçük altında kalan işçi yaralandı.

        Beydere köyü Bedre mevkisindeki bir inşaatta çalışan Osman Faruk K, şantiye alanına kazılan çukurun çökmesi sonucu göçük altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekiplerince kurtarılan Osman Faruk K, Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt

        Benzer Haberler

        Isparta'da park halindeki araçta ölü bulunan iki gencin cenazeleri toprağa...
        Isparta'da park halindeki araçta ölü bulunan iki gencin cenazeleri toprağa...
        Araçta ölü bulunan Cansu ve Ufuk'tan biyolojik numune alındı, cenazeleri to...
        Araçta ölü bulunan Cansu ve Ufuk'tan biyolojik numune alındı, cenazeleri to...
        Araçta ölü bulunan Cansu ve Ufuk'tan biyolojik numune alındı, cenazeleri to...
        Araçta ölü bulunan Cansu ve Ufuk'tan biyolojik numune alındı, cenazeleri to...
        Isparta'da araçta ölü bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı
        Isparta'da araçta ölü bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı
        Isparta'da 2 gencin araçta ölü bulunmasıyla ilgili şüpheli bulguya ratlanma...
        Isparta'da 2 gencin araçta ölü bulunmasıyla ilgili şüpheli bulguya ratlanma...
        Isparta'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında sürücü tutuklandı
        Isparta'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında sürücü tutuklandı