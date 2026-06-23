Isparta'da kurtların saldırısı sonucu 7 keçi telef oldu

Isparta'nın Aksu ilçesinde kurtların sürüye saldırması sonucu 7 keçi telef oldu, 30 keçi yaralandı.





Karacahisar köyünde Zeynep Demiralay'a ait ağıla giren kurtlar, küçükbaş hayvanlara saldırdı.



Kurtlar, 7 keçiyi telef etti, 30 keçiyi yaraladı.





Hayvanların bazılarının kurtlar tarafından ağıldan çıkarıldığı tespit edildi.



Yaralı hayvanlar, veteriner ekipleri tarafından tedavi altına alındı.



Kızıyla hayvancılık yapan ve 170 küçükbaş hayvanı bulunan Zeynep Demiralay, kurtların nereden geldiğini bilemediklerini belirterek, "Biz gece uyuduktan sonra olay meydana gelmiş, sabah farkına vardık." dedi.

