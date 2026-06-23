Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Isparta'da kurtların saldırısı sonucu 7 keçi telef oldu

        Isparta'da kurtların saldırısı sonucu 7 keçi telef oldu

        Isparta'nın Aksu ilçesinde kurtların sürüye saldırması sonucu 7 keçi telef oldu, 30 keçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Isparta'da kurtların saldırısı sonucu 7 keçi telef oldu

        Isparta'nın Aksu ilçesinde kurtların sürüye saldırması sonucu 7 keçi telef oldu, 30 keçi yaralandı.


        Karacahisar köyünde Zeynep Demiralay'a ait ağıla giren kurtlar, küçükbaş hayvanlara saldırdı.  

        Kurtlar, 7 keçiyi telef etti, 30 keçiyi yaraladı.


        Hayvanların bazılarının kurtlar tarafından ağıldan çıkarıldığı tespit edildi.

        Yaralı hayvanlar, veteriner ekipleri tarafından tedavi altına alındı.  

        Kızıyla hayvancılık yapan ve 170 küçükbaş hayvanı bulunan Zeynep Demiralay, kurtların nereden geldiğini bilemediklerini belirterek, "Biz gece uyuduktan sonra olay meydana gelmiş, sabah farkına vardık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!

        Benzer Haberler

        Çocukluk hayalini kızı ile yaşayıp, üniversiteden mezun oldu
        Çocukluk hayalini kızı ile yaşayıp, üniversiteden mezun oldu
        İş Sanat Anadolu Sergileri, Eğirdir'de
        İş Sanat Anadolu Sergileri, Eğirdir'de
        25 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği feci kaza anı güvenlik kamerasın...
        25 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği feci kaza anı güvenlik kamerasın...
        Tur otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: Genç sürücü hayatını kaybetti
        Tur otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: Genç sürücü hayatını kaybetti
        Isparta'da tur otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü hayatını ka...
        Isparta'da tur otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü hayatını ka...
        Isparta'da kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti
        Isparta'da kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti