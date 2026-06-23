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        Isparta'da park halindeki araçta 2 genç ölü bulundu

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta 2 genç ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Isparta'da park halindeki araçta 2 genç ölü bulundu

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta 2 genç ölü bulundu.

        Akpınar köyü mevkisinde park halindeki 32 EA 033 plakalı hafif ticari araçta iki kişinin hareketsiz halde olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazelerin, Cansu Zengin (22) ile Ufuk Erdoğan'a (23) ait olduğu tespit edildi.

        Cenazeler, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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