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        Isparta'da park halindeki araçta ölü bulunan iki gencin cenazeleri toprağa verildi

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, park halindeki hafif ticari araçta ölü bulunan Cansu Zengin (22) ve Ufuk Erdoğan'ın (23) cenazeleri, ikindi namazını müteakip defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Isparta'da park halindeki araçta ölü bulunan iki gencin cenazeleri toprağa verildi

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, park halindeki hafif ticari araçta ölü bulunan Cansu Zengin (22) ve Ufuk Erdoğan'ın (23) cenazeleri, ikindi namazını müteakip defnedildi.

        Akpınar köyü mevkisinde dün park halindeki 32 EA 033 plakalı hafif ticari araçta iki kişinin hareketsiz olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


        Sağlık personeli, araçtaki Zengin ve Erdoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.


        Cenazeler, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        İki genç için bugün cenaze töreni düzenlendi.

        Cansu Zengin için Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Çarşı Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Zengin'in cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Ufuk Erdoğan'ın cenazesi ise Eğirdir Hızırbey Camisi'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Burhan Çavuş Mezarlığı'nda defnedildi.

        Gençlerin ölümüyle ilgili adli ve teknik incelemeler sürerken, kesin ölüm nedeninin otopsi raporuyla netlik kazanacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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