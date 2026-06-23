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        Isparta'da Yörüklerin yayla göçü başladı

        Isparta'da havaların ısınmasıyla birlikte hayvancılıkla uğraşan Yörükler, geleneksel yayla göçüne başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Isparta'da Yörüklerin yayla göçü başladı

        Isparta'da havaların ısınmasıyla birlikte hayvancılıkla uğraşan Yörükler, geleneksel yayla göçüne başladı.

        Isparta, Burdur ve Antalya çevresinden gelen Yörük aileleri, çadırları ve hayvanlarıyla birlikte Isparta'nın Aksu ilçesindeki Sorgun Yaylası'na göç ediyor.

        Bölgede yüzyıllardır sürdürülen yaylacılık kültürü kapsamında kurulan çadırlarda yaşam başlarken, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürüleri de yüksek rakımlı otlaklarla buluşuyor.

        Konar-göçer yaşam tarzını sürdüren Yörükler, doğayla iç içe geleneksel yaşamlarını yeni nesillere aktarmaya devam ediyor. Kıl çadırlar, taşınabilir ahşap yapılar, yöreye özgü giyim ve yaşam biçimiyle dikkati çeken Yörükler, aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılmasına da katkı sağlıyor.

        Antalya'nın Serik ilçesinden Isparta'nın Aksu ilçesindeki Sorgun Yaylası'na gelen Hasan Top, AA muhabirine, yaylaların kendileri için ata yurdu olduğunu söyledi.

        Yaz aylarında yaylaya göç ettiklerini belirten Top, "Aslımız, neslimiz Yörük bizim. Bu dağlarda Yörükler olmazsa olmaz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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