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        Isparta'nın temmuz ihracatı yüzde 56 arttı

        Isparta'nın temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artarak 71 milyon 198 bin dolara yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Isparta'nın temmuz ihracatı yüzde 56 arttı

        Isparta'nın temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artarak 71 milyon 198 bin dolara yükseldi.

        Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, gazetecilere, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan temmuz ayı ihracat verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, kentin ihracatta son aylarda güçlü bir ivme yakaladığını söyledi.

        Çelik, geçen yıl temmuz ayında 45,5 milyon dolar olan ihracatın bu yıl aynı dönemde 71 milyon 198 bin dolara ulaştığını ifade ederek, artışın Isparta'nın üretim kapasitesi ile dış pazarlardaki etkinliğinin güçlendiğini gösterdiğini kaydetti.

        Yılın ilk yedi ayında ihracatın 302 milyon dolara çıktığını belirten Çelik, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış sağlandığını ve bu tablonun kent ekonomisi açısından sevindirici olduğunu vurguladı.

        Temmuz ayında en fazla ihracatın 29 milyon 838 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleştirildiğini bildiren Çelik, "Bu sektörü 9 milyon dolarla madencilik ürünleri, 8 milyon dolarla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, 7 milyon 494 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 3 milyon 779 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün takip ediyor." dedi.

        Ülkelere göre ihracatta ilk sırada 15 milyon 709 bin dolarla Almanya'nın yer aldığını ifade eden Çelik, Almanya'yı 8 milyon 514 bin dolarla ABD, 5 milyon 892 bin dolarla Fransa, 5 milyon 198 bin dolarla İspanya ve 4 milyon 421 bin dolarla Rusya'nın izlediğini kaydetti.

        Son iki ayda ihracatta dikkat çekici bir toparlanma yaşandığını dile getiren Çelik, "Haziran ayında da aylık bazda yüzde 60 artış kaydedildi, temmuz verileri de bu yükseliş eğilimini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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