Şarkıcı Funda Arar, Isparta'da konser verdi

Alanı dolduran çok sayıda vatandaş, sanatçıya şarkılarında eşlik etti.

Isparta Belediyesinin düzenlediği kutlama etkinlikleri dolayısıyla Funda Arar, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda müzikseverlerle buluştu.

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