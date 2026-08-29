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        Şarkıcı Funda Arar, Isparta'da konser verdi

        Şarkıcı Funda Arar, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Isparta'da konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 23:23 Güncelleme:
        Şarkıcı Funda Arar, Isparta'da konser verdi

        Şarkıcı Funda Arar, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Isparta'da konser verdi.

        Isparta Belediyesinin düzenlediği kutlama etkinlikleri dolayısıyla Funda Arar, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda müzikseverlerle buluştu.

        Alanı dolduran çok sayıda vatandaş, sanatçıya şarkılarında eşlik etti.

        Isparta Belediye Başkan Vekili Musa Macit, Arar'a, Isparta'ya özgü gül sepeti hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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