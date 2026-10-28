ASIRLIK MEKTEPLER - İzmir fuarının temelinin atıldığı okul 158 yıldır mesleki eğitim sunuyor

METİN AYDEMİR - Köklü geçmişiyle mesleki eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan İzmir'deki Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 158 yıldır nitelikli teknik eleman yetiştiriyor.

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