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        Göztepe üzgün ama gururlu

        TARİHİNDE ilk kez katıldığı UEFA Gençlik Ligi'nde 2'nci Tur'da deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la karşılaşan Göztepe'nin U19 takımı mücadeleden 3-1 yenik ayrılıp avantaj yitirdi. AFAS Training Complex Stadı'nda maça iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı gençler 24'üncü dakikada Yusuf Ali'nin penaltı golüyle öne geçti. Ardından 44'üncü dakikada serbest vuruş golüyle AZ beraberliği yakaladı. Devreye 1-1'lik eşitlikle giren Göztepe ikinci yarıda ise 78 ve bitime kısa süre kala 89'uncu dakikalarda rakibin 2 golüne engel olamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Göztepe üzgün ama gururlu

        TARİHİNDE ilk kez katıldığı UEFA Gençlik Ligi'nde 2'nci Tur'da deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la karşılaşan Göztepe'nin U19 takımı mücadeleden 3-1 yenik ayrılıp avantaj yitirdi. AFAS Training Complex Stadı'nda maça iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı gençler 24'üncü dakikada Yusuf Ali'nin penaltı golüyle öne geçti. Ardından 44'üncü dakikada serbest vuruş golüyle AZ beraberliği yakaladı. Devreye 1-1'lik eşitlikle giren Göztepe ikinci yarıda ise 78 ve bitime kısa süre kala 89'uncu dakikalarda rakibin 2 golüne engel olamadı.

        Göztepeli taraftarlar Avrupa'da yıllar sonra ilk deplasmanda kale arkasında kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurup takıma büyük destek verdi. Sarı-kırmızılı futbolseverler maçın ardından takımı tribünlere davet edip oyuncularla İsyan Marşı'nı söyleyip meşaleler yaktı. Hollanda'dan istediği sonucu alamayan Göztepe, 3 Kasım Salı günü rakibiyle evinde taraftarının desteğiyle rövanşa çıkacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Göz-Göz'ün tur atlayabilmesi için en az 3 farklı kazanması gerekecek. Göztepe, Alkmaar'ı 2 farkla yenerse müsabaka uzayacak. Diğer tüm sonuçlarda temsilcimiz elenen taraf olacak.

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        MEHMET SEPİL: ASLANLAR GİBİ MÜCADELE ETTİLER

        Daha önce A takımla Fuar Şehirleri Kupası ve Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele edip yarı final oynayarak tarih yazan, futbolda 56 yıl sonra Avrupa arenasına U19 takımıyla çıkan Göztepe'de Onursal Başkan Mehmet Sepil de genç oyuncuları yalnız bırakmadı. Büyük bir heyecanla müsabakayı takip eden Sepil, oyuncular ve teknik ekiple gurur duyduklarını söyledi. Herkesin 90 dakika elinden gelen en iyi mücadeleyi gösterdiğini belirten Mehmet Sepil, "Elbette bu sonucu hak etmedik. Takımımız aslanlar gibi mücadele etti. Üzgünüm ama gururluyum. Hakem ise verdiği kararlarla iyi bir yönetim göstermedi, daha hassas olabilirdi. Neticede bir maçımız daha var. Evimizde de yine aslanlar gibi mücadele edeceğiz" dedi. Mehmet Sepil, Hollanda deplasmanında takımı yalnız bırakmayarak 90 dakika boyunca büyük destek veren gurbetçi taraftarlara da çok teşekkür etti.

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        BENJAMIN FUCHS: OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM

        Göztepe U19 Teknik Direktörü Benjamin Fuchs da sergilenen mücadeleden memnun olduğunu dile getirdi. Rakipleri AZ Alkmaar'ın iyi bir genç takıma sahip olduğunu anlatan Fuchs, "AZ, Avrupa'nın en iyi altyapısına sahip kulüplerinden biri. Çok iyi bir sistemleri var. Biz ilk kez böyle önemli bir turnuvada boy gösterdik. Oyuncularımız istediğimiz her şeyi yaptılar. İzmir'de de aynı hırsla ve özveriyle sahada olacağız. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizi inanılmaz çoşkulu desteklediler. Yenilgiye rağmen çocukları tribüne çağırıp marşlar söylediler. Bu bizin adımıza çok büyük moral oldu. İkinci maça en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

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        ROBIN VAN PERSIE SÜRRİZİ

        Dünyaca ünlü eksi Hollandalı futbolcu ve teknik direktör Robin Van Persie de AZ Alkmaar-Göztepe maçını statta tribünden izledi. Türkiye'de 2015-17 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen van Persie'yi eski takımı arkadaşı, Göztepe Sportif Direktörü İsmail Köybaşı karşıladı. İkili uzun uzun sohbet edip hasret giderirken, İsmail Köybaşı, Robin Van Persi'ye Göztepe ile ilgili bilgiler de aktardı. Maça gelen AZ Almaar ve Göztepeli futbolseverler de Van Persie'ye büyük ilgi gösterdi. İsmail Köybaşı, Van Persie'yi Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'le de tanıştırdı.

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