GÜNCELLEME - AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı'yı hedef alan paylaşıma ilişkin soruşturma
Sosyal medyada AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan paylaşıma ilişkin gözaltına alınan akademisyen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medyada AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan paylaşıma ilişkin gözaltına alınan akademisyen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medya platformu X üzerinden 'profdrayguruz' kullanıcı adlı hesap aracılığıyla yapılan ve 'Türk Ceza Kanunu'nun 216/2 maddesinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu' kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olduğu tespit edilen paylaşım üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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