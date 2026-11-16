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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri GÜNCELLEME - İZBAN'ın Alsancak ve Hilal istasyonlarındaki seferler normale döndü

        GÜNCELLEME - İZBAN'ın Alsancak ve Hilal istasyonlarındaki seferler normale döndü

        İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Alsancak istasyonunda bir trene müdahale sırasında katener telinin kopması nedeniyle geçici süreyle işletime kapatılan Alsancak ve Hilal istasyonları tekrar hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:36 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - İZBAN'ın Alsancak ve Hilal istasyonlarındaki seferler normale döndü

        İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Alsancak istasyonunda bir trene müdahale sırasında katener telinin kopması nedeniyle geçici süreyle işletime kapatılan Alsancak ve Hilal istasyonları tekrar hizmete alındı.

        İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, istasyondaki arızanın giderilmesi için başlatılan onarım çalışmaları nedeniyle belediye tarafından Halkapınar-Alsancak arasında otobüs ve tramvaylarla alternatif ulaşım sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, tren seferlerinin ise Kemer–Halkapınar güzergahı üzerinden sürdürüldüğü aktarıldı.

        Belediyeden daha sonra yapılan açıklamada, teknik arızanın giderildiği ifade edildi.

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        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Alsancak istasyonunda katener telinin kopması nedeniyle yaşanan arıza sonucu geçici süreyle işletime kapatılan Alsancak ve Hilal istasyonları tekrar hizmete alındı. Hattı kullanan trenler saat 11.56 itibarıyla normal işletme düzenine döndü."

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