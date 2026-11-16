GÜNCELLEME - İZBAN'ın Alsancak ve Hilal istasyonlarındaki seferler normale döndü

Belediyeden daha sonra yapılan açıklamada, teknik arızanın giderildiği ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, istasyondaki arızanın giderilmesi için başlatılan onarım çalışmaları nedeniyle belediye tarafından Halkapınar-Alsancak arasında otobüs ve tramvaylarla alternatif ulaşım sağlandığı belirtildi.

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Alsancak istasyonunda bir trene müdahale sırasında katener telinin kopması nedeniyle geçici süreyle işletime kapatılan Alsancak ve Hilal istasyonları tekrar hizmete alındı.

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