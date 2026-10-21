GÜNCELLEME - İzmir'de 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen Zeus heykel başının bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer Zeus heykelinin başı ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Konak'ta belirlenen adrese yapılan baskında mermer Zeus heykelinin başı ele geçirildi. Eserin Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri hakimlikçe "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklandı.