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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri GÜNCELLEME - İzmir'de "sahte polis" profiliyle silah teşhir eden şüpheli tutuklandı

        GÜNCELLEME - İzmir'de "sahte polis" profiliyle silah teşhir eden şüpheli tutuklandı

        İzmir'de sosyal medya hesabında kendisini polis gibi göstererek silah teşhir eden zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:13 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - İzmir'de "sahte polis" profiliyle silah teşhir eden şüpheli tutuklandı

        İzmir'de sosyal medya hesabında kendisini polis gibi göstererek silah teşhir eden zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, sosyal medya hesabında "Polis Haber" ve "Basın Polis" gibi ibareler kullanan ve silah teşhir eden A.U.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Şüphelinin iş yeri ve ikametinde yapılan aramalarda, tabanca, boş şarjör, 62 kurusıkı tabanca fişeği, 1 telsiz ve üzerinde polis ibaresi bulunan 8 kimlik ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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