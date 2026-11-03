İzmir merkezli uyuşturucu gelirlerini aklama operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda, 350 personelle İzmir merkezli 17 ilde 3 Kasım'da düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 39 şüpheliden 35'i yakalanmış, 4'ünün başka suçtan cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve başka suçtan cezaevinde oldukları belirlenen 4 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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