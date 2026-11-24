İzmir'de baba ve oğlunun öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı
İzmir'in Karaburun ilçesinde baba ve 14 yaşındaki oğlunun tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Karaburun ilçesinde baba ve 14 yaşındaki oğlunun tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Eski Mordoğan Mahallesi'nde Eyüp D. (43) ile oğlu Yusuf D'nin (14) ormanlık alanda tüfekle öldürülmesine ilişkin, Eyüp D'nin eşi E.D. ile N.I.K. ve H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Eski Mordoğan Mahallesi'nde 22 Kasım'da Eyüp D. ile oğlu Yusuf D. ormanlık alanda tüfekle öldürülmüş halde bulunmuş, jandarma olayla ilgili çalışma başlatmıştı.
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