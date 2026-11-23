İzmir'de öldürülen baba ve 14 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi
İzmir'in Karaburun ilçesinde, ormanlık alanda tüfekle öldürülmüş halde bulunan baba ve 14 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.
İzmir'in Karaburun ilçesinde, ormanlık alanda tüfekle öldürülmüş halde bulunan baba ve 14 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.
E.D. (43) ile oğlu Y.D'nin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Eski Mordoğan Mahallesi'ndeki Ayşe Kadın Camisi'ne getirilen baba ve oğlunun cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
- Olay
Eski Mordoğan Mahallesi'nde 22 Kasım'da E.D. ile oğlu Y.D. ormanlık alanda silahla öldürülmüş halde bulunmuş, jandarma olayla ilgili çalışma başlatmıştı.
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