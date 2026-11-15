İzmir'de silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen motosikletle Ege Mahallesi'ne gelen 2 şüpheli, M.C.S. (22), S.E.O. (18), D.E. (20) ve 15 yaşındaki N.B'ye tabancayla ateş açtı.

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