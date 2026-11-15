Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

        İzmir'de silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

        İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:10 Güncelleme:
        İzmir'de silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

        İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen motosikletle Ege Mahallesi'ne gelen 2 şüpheli, M.C.S. (22), S.E.O. (18), D.E. (20) ve 15 yaşındaki N.B'ye tabancayla ateş açtı.

        Saldırıda yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından motosikletle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        "Savunma planlarını artıracağız"
        "Savunma planlarını artıracağız"
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        İzmir'de motosikletli şüphelilerden sokakta silahlı saldırı: 1'i ağır 4 yar...
        İzmir'de motosikletli şüphelilerden sokakta silahlı saldırı: 1'i ağır 4 yar...
        AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan milletvekili Çankırı'yı hedef alan akadem...
        AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan milletvekili Çankırı'yı hedef alan akadem...
        İzmir'de mahsur kalan 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
        İzmir'de mahsur kalan 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
        İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
        İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
        Menemen Futbol Kulübü - Isparta 32 Spor: 0-4
        Menemen Futbol Kulübü - Isparta 32 Spor: 0-4
        Orhun Ene'den taraftara teşekkür Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene:...
        Orhun Ene'den taraftara teşekkür Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene:...