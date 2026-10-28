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        Konuşmaya başlamadan resim yapmayı öğrenen otizmli Eylül, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne başladı

        İZMİR'de yüzde 80 otizmli Filiz Eylül Taşpınar (21), 5 yaşında resim yapmaya, 6 yaşında konuşmaya başladı. Resme olan ilgisiyle gelişim gösteren Taşpınar, bu yıl Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazandı. Kızının resim tutkusunun hayatını değiştirdiğini belirten anne Çiler Taşpınar (47), "Resme tutkusu onu hayata bağladı. Çevreye ilgisiz olan çocuk, çevreye ilgi duymaya başladı. Gezmeye başladı. Bir yerde durmuyor. Devamlı gezmek istiyor. Ailelerimiz pes etmesinler" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Konuşmaya başlamadan resim yapmayı öğrenen otizmli Eylül, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne başladı

        İZMİR'de yüzde 80 otizmli Filiz Eylül Taşpınar (21), 5 yaşında resim yapmaya, 6 yaşında konuşmaya başladı. Resme olan ilgisiyle gelişim gösteren Taşpınar, bu yıl Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazandı. Kızının resim tutkusunun hayatını değiştirdiğini belirten anne Çiler Taşpınar (47), "Resme tutkusu onu hayata bağladı. Çevreye ilgisiz olan çocuk, çevreye ilgi duymaya başladı. Gezmeye başladı. Bir yerde durmuyor. Devamlı gezmek istiyor. Ailelerimiz pes etmesinler" dedi.

        İzmir'de yaşayan emekli muhasebeci Cem Taşpınar (49) ile diş teknikeri Çiler Taşpınar'ın kızı Filiz Eylül’e 2 yaşında otizm teşhisi konuldu. Eğitim sürecinde resme ilgi duyan Taşpınar, 5 yaşında resim yapmaya, 6 yaşında konuşmaya başladı. Kızının resim tutkusunu fark eden Çiler Taşpınar, onun eğitimine ve gelişimine destek oldu. Filiz Eylül Taşpınar, İstanbul Bayrampaşa'daki Remziye Yakup Kutsal Özel Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun oldu.

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        Resim ve tiyatro eğitimi de alan Taşpınar, bu yıl DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazandı. Hayalinin mezun olmak, yurt dışında yaşamak ve istediği resimleri çizmek olduğunu söyleyen Filiz Eylül Taşpınar, "5 yaşındayken resim çizmeye başladım. Resim çizerken iyi hissediyorum. Bir resmi birkaç saatte tamamlıyorum" ifadelerini kullandı.

        'AİLELERİMİZ PES ETMESİNLER'

        Kızının çocukluğunda zorlu bir süreç yaşadıklarını anlatan Çiler Taşpınar, "Otizm teşhisi 2 yaşında konuldu. Sonrasında da eğitimler aldık. 5 yaşında resim yapmaya, 6 yaşındaysa konuşmaya başladı. Öncelikle duvarlara çok resim yapmayı seviyordu. Her gittiği yerin resmini çiziyordu. İletişim kurmaya başladı. 6 yaşında 'Anne' dedi. Resim yapmak onun tutkusu. Özellikle Londra'nın resmini yapmak istiyor. 'Oraya gidip görüp sonra çizeceğim' diyor" dedi. Eşinin ve öğretmenlerinin desteğiyle bu noktaya geldiklerini belirten Taşpınar, "Resimle beraber arkadaşlık kurmayı da seviyor. Resim onun hayatını aşırı değiştirdi. Resme tutkusu onu hayata bağladı. Çevreye ilgisiz olan çocuk, çevreye ilgi duymaya başladı. Gezmeye başladı. Bir yerde durmuyor. Devamlı gezmek istiyor. Ailelerimiz pes etmesinler. Otizmli ya da zihinsel engelli çocuklarımız bu engelleri kesinlikle aşıyorlar. Yeter ki sevdikleri bir şeyleri bulsunlar" diye konuştu.

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        'EĞİTİMİNİ BAŞARILI SÜRDÜRÜYOR'

        DEÜ Öğretim Üyesi ve Fakültenin Engelli Öğrenci Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Levent Ergun, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim almanın özel yetenek gerektirdiğini belirtip, "Fakültemizde okumak özel yetenek gerektiriyor. Belli kontenjanlar dahilinde ve yetenek doğrultusunda sınavlar yapılıyor. Başarılı çocuklarımız öğrenci olarak eğitimini sürdürüyorlar. Öğrencimiz, bölümümüzdeki ikinci otizmli öğrencimiz. Eğitimini oldukça başarılı sürdürüyor. Hocalarımızın görüşleri de bu şekilde. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak YÖK'ün Engelsiz Üniversite vizyonu doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Engelli öğrencilerin derslere, mekanlara, sanatsal ve kültürel faaliyetlere erişimini kolaylaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

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        DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Feyzi Korur da Filiz Eylül Taşpınar'ın çalışmalarından memnun olduklarını dile getirip, "Eylül'den çok memnunum. Çalışmalarını da gördünüz. Son derece başarılı. Eylül gibi arkadaşlarımız çok yetenekli" diye konuştu.

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        Galeri

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