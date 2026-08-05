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        3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın ikinci etabı tamamlandı

        Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın ikinci etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 13:01 Güncelleme:
        3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın ikinci etabı tamamlandı

        Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın ikinci etabı tamamlandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) destekleriyle düzenlenen yarışın ikinci gününde, 31 ülkeden 135 sporcu, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nden (KAFUM) verilen startla şehir etabında pedal çevirdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in startını verdiği etapta sporcular, Türkoğlu ve Pazarcık güzergahındaki 114 kilometrelik parkuru tamamlayarak yeniden KAFUM'da finiş çizgisini geçti.

        Yarışın ikinci etabında İtalya'dan Dusan Rajovic birinci, Japonya'dan Lucas Carstensen ikinci, Türkiye'den Emin Mehmet Çiçek ise üçüncü oldu.

        Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

        Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi-Başkonuş etabıyla devam edecek, 7 Ağustos'ta düzenlenecek Yeşilgöz-KAFUM etabının ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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