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        3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın ilk etabı tamamlandı

        Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın ilk etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 16:01 Güncelleme:
        3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın ilk etabı tamamlandı

        Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın ilk etabı tamamlandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) destekleriyle organize edilen yarışın ilk gününde, 31 ülkeden 175 sporcu, Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM) Ali Kayası etabında pedal çevirdi.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdal Adalar, startın ardından yaptığı açıklamada, kent adına önemli bir spor organizasyonunun üçüncüsüne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Yarışın ilk etabında İtalya'dan Kyrylo Tsarenko birinci, yine aynı ülkeden Abner Santiago Umba Lopez ikinci, Malezya'dan Adne Willemjan Van Angelen ise üçüncü oldu.

        Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

        Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek şehir etabının ardından 6 Ağustos'ta Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi-Başkonuş etabıyla devam edecek. Yarış, 7 Ağustos'ta yapılacak Yeşilgöz-KAFUM etabıyla sona erecek

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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