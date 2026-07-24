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        Depremde hasar oluşan tekstil atölyesini yeniden kuran kadın girişimci ihracata başladı

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde iş yerinde hasar oluşan kadın girişimci, Kadın İş Geliştirme Merkezinin (KİGEM) desteğiyle yeniden üretime başlayarak ihracat yapan firmalar arasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Depremde hasar oluşan tekstil atölyesini yeniden kuran kadın girişimci ihracata başladı

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde iş yerinde hasar oluşan kadın girişimci, Kadın İş Geliştirme Merkezinin (KİGEM) desteğiyle yeniden üretime başlayarak ihracat yapan firmalar arasına katıldı.

        Kadın giyimi alanında faaliyet gösteren Yasemin İskender, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanı'nda kurulan KİGEM atölyesinde üretimini sürdürüyor.

        Günlük giyim eşyaları ve çalışan kadınlara yönelik tasarımlar hazırlayan girişimcinin ürünleri, bazı Arap ülkelerine ve ABD'nin New York kentine gönderiliyor.

        Yasemin İskender, AA muhabirine, depremler nedeniyle iş yerinde hasar oluştuğunu ve bir çalışanını kaybettiğini söyledi.

        KİGEM'in kendileri için dönüm noktası olduğunu belirten İskender, Merkezin desteğiyle yeniden üretime başladıklarını, fuarlara katılarak yurt dışı bağlantıları kurduklarını ve bu sayede ihracat yapar duruma geldiklerini ifade etti.

        Takım elbise, günlük giyim ürünleri ve çalışan kadınlara hitap eden ürünler tasarladıklarını dile getiren İskender, katıldıkları moda fuarlarının ardından yurt dışından olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

        Hedeflerinin, ihracat yaptıkları ülke sayısını artırarak daha fazla ülkeye ulaşmak olduğunu belirten İskender, "Kahramanmaraş'tan güçlü bir marka çıkarmak istiyoruz." dedi.

        Üretim süreçlerinde kadın istihdamına ağırlık verdiklerini söyleyen İskender, KİGEM bünyesinde kadın girişimcilerin birbirine destek olarak üretimlerini geliştirdiğini ifade etti.

        - 14 kadın girişimciye destek veriliyor

        KİGEM Koordinatörü Mine Şevran da Merkezin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının projesi olduğunu belirterek, 14 kadın girişimciye üretim ve pazarlama alanlarında destek verdiklerini söyledi.

        Şevran, girişimcilerin fuarlara katılımını sağlayarak yeni iş bağlantıları kurmalarına katkı sunduklarını dile getirerek, bu süreçte 2 kadın girişimcinin ihracata başladığını, bunlardan birinin de tekstil ürünlerini yurt dışına gönderen Yasemin İskender olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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