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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki Selman Aktaş'ı arama çalışmalarına ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 11:58 Güncelleme:
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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki Selman Aktaş'ı arama çalışmalarına ara verildi.

        Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde 28 Mayıs Perşembe günü akrabalarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Aktaş'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve Adıyaman'dan gelen polis su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürdü.

        Yaklaşık 20 kişilik ekibin botlarla su yüzeyinde, dalgıçlarla su altında sürdürdüğü, asayiş ekiplerinin ise kıyıdan destek verdiği arama çalışmalarına 7'nci günün sonunda ara verildi.

        Aktaş'ı arama faaliyetine yarın sabahtan itibaren devam edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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