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        "Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" başladı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 00:16 Güncelleme:
        "Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" başladı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" başladı.

        Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde 1-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarda, halk oyunları gösterileri, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor.

        Fuarda kurulan stantlarda esnaf, yöresel ürünler ile kente özgü lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

        Fuarın ilk gününde rap müziği şarkıcısı Eypio sahne aldı.

        Sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlar, konser boyunca eğlenceli anlar yaşadı.

        Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, ay boyunca konserler, çocuk etkinlikleri ve çeşitli kültürel programlarla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.



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