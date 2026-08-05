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        Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Dedublüman sahne aldı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 4'üncü gününde, rock grubu Dedublüman sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 00:08 Güncelleme:
        Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Dedublüman sahne aldı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 4'üncü gününde, rock grubu Dedublüman sahne aldı.

        Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki konserde grup, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Konserde katılımcılar da gruba eşlik etti.

        Grup üyeleri, konser sonunda kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür etti.

        "Ailecek Fuardayız" temasıyla düzenlenen fuar, konserlerin yanı sıra alışveriş stantları, deneyim atölyeleri, yöresel lezzetler ve sergilerle 31 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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