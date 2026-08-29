Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Bal Festivali düzenlendi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin de kentte 1370 kayıtlı arıcı ve yaklaşık 105 bin kovan bulunduğunu belirterek, yılda yaklaşık bin ton hakiki bal üretildiğini ifade etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, amaçlarının ilçede doğal yöntemlerle elde edilen balın tüm dünyaya tanıtılması olduğunu söyledi.

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