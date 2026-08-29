Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Bal Festivali düzenlendi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Bal Festivali düzenlendi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Bal Festivali düzenlendi.
Büyükşehir ve Göksun belediyelerinin desteğiyle, Kahramanmaraş Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde Celal Erzurum Millet Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde, kentte bal üretimi yapan arıcılar stant açtı.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, amaçlarının ilçede doğal yöntemlerle elde edilen balın tüm dünyaya tanıtılması olduğunu söyledi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin de kentte 1370 kayıtlı arıcı ve yaklaşık 105 bin kovan bulunduğunu belirterek, yılda yaklaşık bin ton hakiki bal üretildiğini ifade etti.
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