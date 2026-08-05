Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, taksirle ölüme veya yaralamaya sebep olma suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan M.G. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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