Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 22:01 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


        Turan Mahallesi'nde H.G. idaresindeki 20 L 4197 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


        Kazada araçta yolcu olarak bulunan V.Ç. yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralıya, sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.


        Ambulansla hastaneye kaldırılan V.Ç’nin tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran arasında çatışmalar sürüyor
        ABD-İran arasında çatışmalar sürüyor
        Ahbap Derneği'nin kurucusu Alper Çelik tutuklandı
        Ahbap Derneği'nin kurucusu Alper Çelik tutuklandı
        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam
        "Para burada abi"
        "Para burada abi"
        Beşiktaş ile Salah anlaştı iddiası!
        Beşiktaş ile Salah anlaştı iddiası!
        "ABD yeni askeri sevkiyat planlıyor" iddiası
        "ABD yeni askeri sevkiyat planlıyor" iddiası
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        9 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        9 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu!
        F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu!
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Apple yeniden zirvede!
        Apple yeniden zirvede!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Lüks yatta golfe başladı
        Lüks yatta golfe başladı
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta beton mikseri devrildi: 1 yaralı
        Kahramanmaraş'ta beton mikseri devrildi: 1 yaralı
        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlüler yakalandı
        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlüler yakalandı
        Maraş dondurmasında yaz sezonunda üretim ve ihracat hız kazandı
        Maraş dondurmasında yaz sezonunda üretim ve ihracat hız kazandı
        Babasını darp eden ağabeyini bıçaklandı
        Babasını darp eden ağabeyini bıçaklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 25 tutuklama
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 25 tutuklama
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı tutuklandı