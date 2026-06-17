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        Kahramanmaraş'ta deprem tatbikatı gerçekleştirildi

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında deprem tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta deprem tatbikatı gerçekleştirildi

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında deprem tatbikatı yapıldı.


        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Pazarcık Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen "sarı kod" tahliye konulu tatbikata 74 personel katıldı.


        Tatbikatta, Adana merkezli 6,8 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden olası durumlar canlandırıldı. Sarsıntı sonrası hastanedeki tüm katların güvenli şekilde tahliye edilmesi uygulandı.

        Can güvenliği, tıbbi kayıtların korunması ve personel ile ekipman durumu değerlendirildi.

        Ayrıca acil servis, yoğun bakım ve hasta yataklarının afet anındaki kullanımı test edilerek Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında çalışmalar yürütüldü.

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