Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta depremde 13 sporcunun öldüğü yurt binasına ilişkin davanın sanıkları yeniden yargılanacak

        Kahramanmaraş'ta depremde 13 sporcunun öldüğü yurt binasına ilişkin davanın sanıkları yeniden yargılanacak

        Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Şehit Ömer Halisdemir Kız Öğrenci Yurdu'na ilişkin davada, bilinçli taksir nedeniyle ceza artırımının yetersiz uygulandığı ve dosyada eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle mahkumiyet ve beraat hükümlerini bozdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta depremde 13 sporcunun öldüğü yurt binasına ilişkin davanın sanıkları yeniden yargılanacak

        Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Şehit Ömer Halisdemir Kız Öğrenci Yurdu'na ilişkin davada, bilinçli taksir nedeniyle ceza artırımının yetersiz uygulandığı ve dosyada eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle mahkumiyet ve beraat hükümlerini bozdu.

        Yargıtay 12. Ceza Dairesi, depremde yıkılan yurda ilişkin yargılanan sanıkların davasına bakan Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla ilgili istinaf başvurularını esastan reddeden Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesinin kararını inceledi.

        İnceleme sonucu verilen kararda, yerel mahkemece sanıklardan statik proje müellifi ve fenni mesul Tuğrul Kaya, mimari proje müellifi Memduh Kaya ile yapı sahibi Mustafa Attaroğlu hakkında bilinçli taksir nedeniyle yapılan ceza artırımının yetersiz uygulandığı belirtildi.

        Kararda, yapının 1975 Deprem Yönetmeliği'ne aykırı şekilde inşa edildiği, beton dayanımının yetersiz olduğu, temel, kolon ve kirişlerde çok sayıda teknik eksiklik bulunduğu ifade edilerek, bu ağır teknik aykırılıklara rağmen bilinçli taksir nedeniyle ceza artırımının alt sınırdan uygulanmasının hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

        Yargıtay, yerel mahkemece beraatine karar verilen inşaat mühendisi Selçuk Kurtçu yönünden de bozma kararı verdi.

        Kararda, Kurtçu'nun 2016 yılında hazırladığı performans analiz bilgi formunda binanın depreme dayanıklı olduğu ve yurt olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığının belirtildiği, ancak bilirkişi raporlarında yapının ilgili yönetmeliklere uygun olmadığının tespit edildiği aktarıldı. Bu nedenle Kurtçu'nun eyleminin bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçu kapsamında yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret edildi.

        Yargıtay ayrıca, yıkımda yaralanan bazı mağdurların davaya katılma taleplerinin reddedilmesini hukuka aykırı buldu. Bu kişiler yönünden soruşturma yapılarak davanın mevcut dosyayla birleştirilmesi ve sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

        Kararda, sanık Mustafa Attaroğlu hakkında hesaplama hatası nedeniyle eksik ceza tayin edildiği de belirtildi.

        Yargıtay 12. Ceza Dairesi, açıklanan gerekçelerle dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

        - Olay

        Şehit Ömer Halisdemir Kız Öğrenci Yurdu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmış, Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcuları Burhanettin Sever, Hakan Doğan, Saruhan Bolat ve Taner Kahriman ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor güreşçileri Ahmet Taş, Ahmet Turan Durman, Ali Gürsoy, Aslan Ekiz, Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Mehmet Eskisarılı ve Ozan Datlı yaşamını yitirmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

        Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, statik proje müellifi ve fenni mesul Tuğrul Kaya ile mimari proje müellifi Memduh Kaya'yı 10'ar yıl, yapı sahibi Mustafa Attaroğlu'nu 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış, inşaat mühendisi Selçuk Kurtçu hakkında beraat kararı vermişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi de istinaf başvurularını esastan reddetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile şu an çok güçlü bir ilişkimiz var
        Trump: İran ile şu an çok güçlü bir ilişkimiz var
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Motosiklet kazası sanıldı... Cinayet şüphelisi çok yakını çıktı!
        Motosiklet kazası sanıldı... Cinayet şüphelisi çok yakını çıktı!
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!

        Benzer Haberler

        6 yıl önce satın aldı, 1 yıl kullandı, 5 yıldır otomobiline kavuşamıyor 1 y...
        6 yıl önce satın aldı, 1 yıl kullandı, 5 yıldır otomobiline kavuşamıyor 1 y...
        800 milyon TL'lik dev yatırım hizmete girdi: Kuzey ilçeleri asfalt üretim t...
        800 milyon TL'lik dev yatırım hizmete girdi: Kuzey ilçeleri asfalt üretim t...
        Kahramanmaraş'ta narkotik operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta narkotik operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı
        Genç kaleci Kerem Çelik, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Genç kaleci Kerem Çelik, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
        15 Temmuz Spor Vadisi'nde ödüllü tenis turnuvasında şampiyonlar belli oldu
        15 Temmuz Spor Vadisi'nde ödüllü tenis turnuvasında şampiyonlar belli oldu
        Yusuf Tarık Gül anısına futbol turnuvası
        Yusuf Tarık Gül anısına futbol turnuvası