Kahramanmaraş'ta depremde 13 sporcunun öldüğü yurt binasına ilişkin davanın sanıkları yeniden yargılanacak

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Şehit Ömer Halisdemir Kız Öğrenci Yurdu'na ilişkin davada, bilinçli taksir nedeniyle ceza artırımının yetersiz uygulandığı ve dosyada eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle mahkumiyet ve beraat hükümlerini bozdu.



Yargıtay 12. Ceza Dairesi, depremde yıkılan yurda ilişkin yargılanan sanıkların davasına bakan Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla ilgili istinaf başvurularını esastan reddeden Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesinin kararını inceledi.



İnceleme sonucu verilen kararda, yerel mahkemece sanıklardan statik proje müellifi ve fenni mesul Tuğrul Kaya, mimari proje müellifi Memduh Kaya ile yapı sahibi Mustafa Attaroğlu hakkında bilinçli taksir nedeniyle yapılan ceza artırımının yetersiz uygulandığı belirtildi.



Kararda, yapının 1975 Deprem Yönetmeliği'ne aykırı şekilde inşa edildiği, beton dayanımının yetersiz olduğu, temel, kolon ve kirişlerde çok sayıda teknik eksiklik bulunduğu ifade edilerek, bu ağır teknik aykırılıklara rağmen bilinçli taksir nedeniyle ceza artırımının alt sınırdan uygulanmasının hukuka aykırı olduğu kaydedildi.



Yargıtay, yerel mahkemece beraatine karar verilen inşaat mühendisi Selçuk Kurtçu yönünden de bozma kararı verdi.



Kararda, Kurtçu'nun 2016 yılında hazırladığı performans analiz bilgi formunda binanın depreme dayanıklı olduğu ve yurt olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığının belirtildiği, ancak bilirkişi raporlarında yapının ilgili yönetmeliklere uygun olmadığının tespit edildiği aktarıldı. Bu nedenle Kurtçu'nun eyleminin bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçu kapsamında yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret edildi.



Yargıtay ayrıca, yıkımda yaralanan bazı mağdurların davaya katılma taleplerinin reddedilmesini hukuka aykırı buldu. Bu kişiler yönünden soruşturma yapılarak davanın mevcut dosyayla birleştirilmesi ve sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.



Kararda, sanık Mustafa Attaroğlu hakkında hesaplama hatası nedeniyle eksik ceza tayin edildiği de belirtildi.



Yargıtay 12. Ceza Dairesi, açıklanan gerekçelerle dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.



- Olay



Şehit Ömer Halisdemir Kız Öğrenci Yurdu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmış, Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcuları Burhanettin Sever, Hakan Doğan, Saruhan Bolat ve Taner Kahriman ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor güreşçileri Ahmet Taş, Ahmet Turan Durman, Ali Gürsoy, Aslan Ekiz, Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Mehmet Eskisarılı ve Ozan Datlı yaşamını yitirmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.



Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, statik proje müellifi ve fenni mesul Tuğrul Kaya ile mimari proje müellifi Memduh Kaya'yı 10'ar yıl, yapı sahibi Mustafa Attaroğlu'nu 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış, inşaat mühendisi Selçuk Kurtçu hakkında beraat kararı vermişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi de istinaf başvurularını esastan reddetmişti.

