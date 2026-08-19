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        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan 1 işçi hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan 1 işçi hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

        Andırın Transformatör Merkezi'nde bakım ve onarım çalışması yapan işçiler, yüksek gerilim kaynaklı elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tekniker Bekir Onur Delipalta'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan diğer çalışan M.Ü.T. ise ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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