Kahramanmaraş'ta Genç KAMEK Yaz Kursları 460 genci farklı alanlarda buluşturuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Genç KAMEK Yaz Dönemi Kursları, 24 farklı branşta 460 gence sanat, teknoloji, yabancı dil ve mesleki eğitim imkanı sunuyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen gençlere yönelik düzenlenen ücretsiz kurslarda katılımcıların alanında uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı eğitim aldığı belirtildi.



Açıklamada, gençlerin ilgi alanlarına göre tercih yapabildiği programlarda ebru, çini, seramik, ahşap boyama, resim, dikiş ve pastacılık gibi geleneksel alanların yanı sıra mobil fotoğrafçılık, Python, kod tabanlı oyun geliştirme ve dijital tasarım eğitimlerinin de yer aldığı ifade edildi.



Kurslarda ayrıca İngilizce eğitimi ile keman, gitar, bağlama, kanun, ney, darbuka, bendir, şan ve halk oyunları branşlarında çalışmalar gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Genç KAMEK ile gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine, yeni beceriler kazanmalarına ve yaz dönemini üretken şekilde değerlendirmelerine katkı sağlandığı kaydedildi.







