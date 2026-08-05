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        Kahramanmaraş'ta Genç KAMEK Yaz Kursları 460 genci farklı alanlarda buluşturuyor

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Genç KAMEK Yaz Dönemi Kursları, 24 farklı branşta 460 gence sanat, teknoloji, yabancı dil ve mesleki eğitim imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta Genç KAMEK Yaz Kursları 460 genci farklı alanlarda buluşturuyor

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Genç KAMEK Yaz Dönemi Kursları, 24 farklı branşta 460 gence sanat, teknoloji, yabancı dil ve mesleki eğitim imkanı sunuyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen gençlere yönelik düzenlenen ücretsiz kurslarda katılımcıların alanında uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı eğitim aldığı belirtildi.

        Açıklamada, gençlerin ilgi alanlarına göre tercih yapabildiği programlarda ebru, çini, seramik, ahşap boyama, resim, dikiş ve pastacılık gibi geleneksel alanların yanı sıra mobil fotoğrafçılık, Python, kod tabanlı oyun geliştirme ve dijital tasarım eğitimlerinin de yer aldığı ifade edildi.

        Kurslarda ayrıca İngilizce eğitimi ile keman, gitar, bağlama, kanun, ney, darbuka, bendir, şan ve halk oyunları branşlarında çalışmalar gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Genç KAMEK ile gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine, yeni beceriler kazanmalarına ve yaz dönemini üretken şekilde değerlendirmelerine katkı sağlandığı kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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