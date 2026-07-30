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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk ormanlık alanda bulundu

        Kahramanmaraş'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk ormanlık alanda bulundu

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk, arama kurtarma ve jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk ormanlık alanda bulundu

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk, arama kurtarma ve jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

        Göktepe Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve eve dönmeyen çocuğun ailesinin ihbarı üzerine AFAD koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve arama kurtarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

        Dron destekli aramada çocuk mahalleye yakın ormanlık alanda bulundu.

        Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen ve sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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