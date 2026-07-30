Kahramanmaraş'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk ormanlık alanda bulundu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk, arama kurtarma ve jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.



Göktepe Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve eve dönmeyen çocuğun ailesinin ihbarı üzerine AFAD koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve arama kurtarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.



Dron destekli aramada çocuk mahalleye yakın ormanlık alanda bulundu.



Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen ve sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.

