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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta kayınpeder, tartıştığı damadını bıçaklayarak öldürdü

        Kahramanmaraş'ta kayınpeder, tartıştığı damadını bıçaklayarak öldürdü

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı damadını bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 02:57 Güncelleme:
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        Kahramanmaraş'ta kayınpeder, tartıştığı damadını bıçaklayarak öldürdü

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı damadını bıçaklayarak öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, İ.O. (30) ile kayınpederi Y.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.


        Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E, damadı İ.O'yu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan İ.O, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Y.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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