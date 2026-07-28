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        Kahramanmaraş'ta şelaleye giren kişi boğuldu

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde şelaleye giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 20:55 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta şelaleye giren kişi boğuldu

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde şelaleye giren kişi boğuldu.

        Boynuyoğunlu Mahallesi'ndeki Değirmendere Şelalesi'ne giren 39 yaşındaki Ramazan Çiftçi, bir süre sonra suda kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla Çiftçi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

        Çiftçi'nin cenazesi, Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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