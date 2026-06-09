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        Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, farklı özellik ve ebatlarda 75 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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