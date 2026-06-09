Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, farklı özellik ve ebatlarda 75 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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