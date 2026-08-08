Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaybolan çocuk, sulama kanalında bulunarak tedavi altına alındı. Yapraklı Mahallesi'nde yaşayan bir aile, yaklaşık 3 saat önce kaybolan 2 yaşındaki çocuklarını bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, çalışmalarını evin yakınından geçen sulama kanalında yoğunlaştırdı. Sulama kanalında düştüğü noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.